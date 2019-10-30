Видео: великолепный резаный форхенд Свитолиной в матче с Халеп

Элина Свитолина в матче второго тура Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) обыграла представительницу Румынии Симону Халеп со счётом 7:5, 6:3. В ходе встречи украинская теннисистка выполнила невероятно эффектный резаный удар с форхенда. После матча её спросили, как ей удалось его выполнить.



«Я думаю, многие были удивлены, даже я сама удивилась, что так сыграла. Честно говоря, в детстве я гораздо чаще действовала подобным образом, много резала, и у меня хорошо получалось. Но мой тренер ненавидел этот удар. Но сегодня благодаря ему я смогла взять важное очко, удивив соперницу», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Видео удара Свитолиной доступно на странице WTA в «Твиттере».

Свитолина благодаря двум победам в двух сетах обеспечила себе место в полуфинале Итогового чемпионата. Элина является действующей победительницей этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она обыграла американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.