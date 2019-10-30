Видео: великолепный резаный форхенд Свитолиной в матче с Халеп

Элина Свитолина в матче второго тура Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) обыграла представительницу Румынии Симону Халеп со счётом 7:5, 6:3. В ходе встречи украинская теннисистка выполнила невероятно эффектный резаный удар с форхенда. После матча её спросили, как ей удалось его выполнить.
«Я думаю, многие были удивлены, даже я сама удивилась, что так сыграла. Честно говоря, в детстве я гораздо чаще действовала подобным образом, много резала, и у меня хорошо получалось. Но мой тренер ненавидел этот удар. Но сегодня благодаря ему я смогла взять важное очко, удивив соперницу», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.
Видео удара Свитолиной доступно на странице WTA в «Твиттере».
Свитолина благодаря двум победам в двух сетах обеспечила себе место в полуфинале Итогового чемпионата. Элина является действующей победительницей этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она обыграла американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
- 30 октября 2019
-
18:49
-
17:57
-
17:44
-
16:51
-
16:42
-
16:32
-
15:51
-
15:39
-
15:20
-
15:12
-
14:44
-
14:14
-
14:08
-
13:50
-
13:11
-
12:29
-
11:36
-
11:12
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:24
-
10:02
-
09:59
-
09:21
-
09:05
-
08:21
-
00:55
-
00:13
- 29 октября 2019
-
23:50
-
22:19
-
21:27
-
19:57
-
19:01
-
18:29