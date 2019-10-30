Первая ракетка мира Джокович успешно стартовал на «Мастерсе» в Париже
Во втором круге «Мастерса» в Париже серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, обыграл хозяина кортов Корентена Муте со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.
Уроженец Белграда выполнил 4 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. В активе Муте 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 2 сделанных брейка. Ранее теннисисты не встречались.
За выход в четвертьфинал Джокович поспорит с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом, который во втором раунде переиграл аргентинца Диего Шварцмана — 7:5, 6:3.
Россиянин Карен Хачанов выиграл турнир в 2018 году. В финале прошлогоднего розыгрыша он нанёс поражение Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом сезоне соревнования завершатся 3 ноября.
Париж. 2-й круг
30 октября 2019, среда. 19:20 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
97
Корентен Муте
К. Муте
Париж. 2-й круг
30 октября 2019, среда. 20:25 МСК
75
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
15
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Джокович рассказал, как относится к Медведеву
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