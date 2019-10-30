Циципас: попил чаю, мне дали лекарства — и состояние стало лучше

Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы над американцем Тейлором Фритцем со счётом 7:6 (7:3), 6:3 во втором круге «Мастерса» в Париже заявил, что из-за проблем со здоровьем всерьёз задумывался о снятии с турнира.

«За 20 минут до матча я решил, что смогу сыграть сегодня. Ночью не мог спать, плохо себя чувствовал. Думал, буду не в состоянии выйти на корт.

Размышлял, что, может быть, Итоговый чемпионат сейчас для меня важнее, чем турнир в Париже. Но я попил чаю, лекарства мне дали — и состояние стало лучше.

Почему мама и папа на трибуне никогда не сидят вместе? Правда не знаю. Никогда их не спрашивал. Нет-нет, они не спорят друг с другом", – заявил Циципас.

Видео доступно на «Чемпионате».