Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас: попил чаю, мне дали лекарства — и состояние стало лучше

Циципас: попил чаю, мне дали лекарства — и состояние стало лучше
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы над американцем Тейлором Фритцем со счётом 7:6 (7:3), 6:3 во втором круге «Мастерса» в Париже заявил, что из-за проблем со здоровьем всерьёз задумывался о снятии с турнира.

«За 20 минут до матча я решил, что смогу сыграть сегодня. Ночью не мог спать, плохо себя чувствовал. Думал, буду не в состоянии выйти на корт.

Размышлял, что, может быть, Итоговый чемпионат сейчас для меня важнее, чем турнир в Париже. Но я попил чаю, лекарства мне дали — и состояние стало лучше.

Почему мама и папа на трибуне никогда не сидят вместе? Правда не знаю. Никогда их не спрашивал. Нет-нет, они не спорят друг с другом", – заявил Циципас.

Видео доступно на «Чемпионате».

Циципас обыграл Фритца и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Париже
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019