Циципас: попил чаю, мне дали лекарства — и состояние стало лучше
Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы над американцем Тейлором Фритцем со счётом 7:6 (7:3), 6:3 во втором круге «Мастерса» в Париже заявил, что из-за проблем со здоровьем всерьёз задумывался о снятии с турнира.
«За 20 минут до матча я решил, что смогу сыграть сегодня. Ночью не мог спать, плохо себя чувствовал. Думал, буду не в состоянии выйти на корт.
Размышлял, что, может быть, Итоговый чемпионат сейчас для меня важнее, чем турнир в Париже. Но я попил чаю, лекарства мне дали — и состояние стало лучше.
Почему мама и папа на трибуне никогда не сидят вместе? Правда не знаю. Никогда их не спрашивал. Нет-нет, они не спорят друг с другом", – заявил Циципас.
Видео доступно на «Чемпионате».
Циципас обыграл Фритца и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Париже
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