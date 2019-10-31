Четыре теннисиста претендуют на последнее место на Итоговом чемпионате ATP

Четыре теннисиста сохраняют шансы на попадание на Итоговый чемпионат АТР в Лондоне, который пройдёт с 10 по 17 ноября. Это итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис, швейцарец Стэн Вавринка и австралиец Алекс де Минор.
Берреттини опережает конкурентов в текущем рейтинге, но он уже вылетел с «Мастерса» в Париже. Монфис, де Минор и Вавринка вышли в третий круг.
Ранее стали известны семь из восьми участников соревнований в Лондоне: испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, представитель Греции Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.
Действующим чемпионом ATP Finals является Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша немец оказался сильнее Джоковича со счётом 6:4, 6:3.
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