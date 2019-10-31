Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Четыре теннисиста претендуют на последнее место на Итоговом чемпионате ATP

Четыре теннисиста претендуют на последнее место на Итоговом чемпионате ATP
Теннис / ATP 0

Четыре теннисиста сохраняют шансы на попадание на Итоговый чемпионат АТР в Лондоне, который пройдёт с 10 по 17 ноября. Это итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис, швейцарец Стэн Вавринка и австралиец Алекс де Минор.

Берреттини опережает конкурентов в текущем рейтинге, но он уже вылетел с «Мастерса» в Париже. Монфис, де Минор и Вавринка вышли в третий круг.

Ранее стали известны семь из восьми участников соревнований в Лондоне: испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, представитель Греции Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.

Действующим чемпионом ATP Finals является Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша немец оказался сильнее Джоковича со счётом 6:4, 6:3.

Зверев стал седьмым участником Итогового чемпионата ATP
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019