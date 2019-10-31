Джокович рассказал о трудностях в матче с 97-й ракеткой мира

Серб Новак Джокович прокомментировал победу над 97-й ракеткой мира французом Корентеном Муте во втором круге «Мастерса» в Париже со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
«В последние пару дней я чувствовал себя не на 100% в плане здоровья, но ничего не поделаешь. Это не первый раз, когда я сыграл не на высоком уровне. Я допустил много ошибок, особенно в первом сете. Это был первый матч с молодым, талантливым соперником, который играет очень быстро. Он достаёт много мячей, до которых другие ребята обычно не добираются. Он был заведён, я уважаю его бойцовский дух. Это был хороший матч, я сумел найти путь к победе. Когда чувствуешь себя не лучшим образом, это важно.
Я понимаю, что мне нужно играть лучше и чувствовать себя лучше, чтобы получить шансы пройти дальше по турнирной сетке и продолжить борьбу за первую строчку. Но не всё зависит от меня. От Надаля тоже. Однако я сосредоточен на себе", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.
Следующим соперником Новака будет британец Кайл Эдмунд.
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