Надаль прокомментировал победу на старте «Мастерса» в Париже

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от победы над французом Адрианом Маннарино во втором круге «Мастерса» в Париже со счётом 7:5, 6:4.
«Я знаю, насколько Адриан опасен на корте. Здесь быстрое покрытие, отскок низкий. Думаю, это идеальный корт для него. Я вышел на арену, зная, что мне придётся нелегко. Мне нужно было сыграть хорошо, так и получилось. Моя подача отлично работала на протяжении всего матча. Думаю, я сыграл на нужном уровне. Кажется, у соперника не было ни одного брейк-пойнта, а он здорово действует на приёме. Я рад возвращению на этот корт.
Нелегко возвращаться в тур после паузы, к тому же играть на таком покрытии… У меня был опасный соперник для стартового раунда. Я очень рад победе", — цитирует Надаля официальный сайт тура.
Следующим соперником Рафаэля будет швейцарец Стэн Вавринка.
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