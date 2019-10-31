Бывшая восьмая ракетка мира Иснер установил рекорд

Американский теннисист Джон Иснер установил рекорд ATP, четвёртый год подряд заняв первое место по количеству эйсов за сезон, сообщает официальный сайт тура. Ранее он по этому показателю делил лидерство с хорватом Гораном Иванишевичем (3 сезона).
В 48 матчах Джон выполнил 1032 эйса. Он в седьмой раз в карьере стал лучшим по количеству подач навылет за сезон (2010, 2012-2013, 2016-2019). Его лучшим результатом за сезон являются 1048 эйсов, выполненные в 62 встречах 2010 года.
По количеству эйсов за карьеру Иснер занимает второе место (11 944). На первой позиции — хорват Иво Карлович (13 552), на третьей — швейцарец Роджер Федерер (11 271).
Бывшая восьмая ракетка мира завершил сезон, на двух тай-брейках проиграв во втором круге «Мастерса» в Париже чилийцу Кристьяну Гарину.
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