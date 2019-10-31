Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бывшая восьмая ракетка мира Иснер установил рекорд

Бывшая восьмая ракетка мира Иснер установил рекорд
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Джон Иснер установил рекорд ATP, четвёртый год подряд заняв первое место по количеству эйсов за сезон, сообщает официальный сайт тура. Ранее он по этому показателю делил лидерство с хорватом Гораном Иванишевичем (3 сезона).

В 48 матчах Джон выполнил 1032 эйса. Он в седьмой раз в карьере стал лучшим по количеству подач навылет за сезон (2010, 2012-2013, 2016-2019). Его лучшим результатом за сезон являются 1048 эйсов, выполненные в 62 встречах 2010 года.

По количеству эйсов за карьеру Иснер занимает второе место (11 944). На первой позиции — хорват Иво Карлович (13 552), на третьей — швейцарец Роджер Федерер (11 271).

Бывшая восьмая ракетка мира завершил сезон, на двух тай-брейках проиграв во втором круге «Мастерса» в Париже чилийцу Кристьяну Гарину.

Бывшая восьмая ракетка мира Иснер во второй раз стал отцом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019