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Федерер рассказал, что ему нравится в Оже-Альяссиме

Федерер рассказал, что ему нравится в Оже-Альяссиме
Теннис / ATP 0

Швейцарец Роджер Федерер комплиментарно высказался в адрес 19-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима.

«Он очень сильный игрок. Удивительно, как он вырос за последние шесть месяцев. Я очень впечатлён его трудовой этикой и его умственными способностями. У него большой теннисный IQ, и он, вероятно, никогда по-настоящему не удовлетворён собой, он всегда хочет большего.

Феликс — отличный парень с классным характером. Надеюсь, он добьётся большего успеха. Уверен, он не хочет оказывать на себя лишнее давление. Он добьётся великих результатов», — цитирует Федерера Tennis World USA.

В текущем сезоне Оже-Альяссим провёл 62 матча, в которых одержал 38 побед. В настоящее время он является 19-й ракеткой мира.

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