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Шаповалов — о русском языке: всё понимаю, но разговаривать иногда тяжело

Шаповалов — о русском языке: всё понимаю, но разговаривать иногда тяжело
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист российского происхождения Денис Шаповалов рассказал, как улучшилось его знание русского языка с приходом в команду Михаила Южного.

«Стало немножко лучше, но всё равно, как видите, трудно. Я всё понимаю, но разговаривать иногда трудно», — заявил Денис в интервью Eurosport.ru.

Напомним, Южный начал работать с Шаповаловым в конце лета 2019 года. С тех пор Денис сумел пробиться в полуфинал турниров в Уинстон-Сэйлеме и Чэнду. Также канадец, уже под руководством Михаила, выиграл соревнования в Стокгольме (Швеция) — этот трофей стал дебютным в его карьере.

На соревнованиях категории «Мастерс» в Париже Шаповалов пробился в третий раунд, где сыграет с немцем Александром Зверевым.

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