Джоковича беспокоила лихорадка перед стартом «Мастерса» в Париже

Первая ракетка мира Новак Джокович не думал о снятии с «Мастерса» в Париже, невзирая на лихорадку, которая поразила его за несколько дней до начала турнира.



«Нет, я не думал о снятии с турнира. В Париж я приехал ещё в пятницу и чувствовал себя отлично. Да, в последние три дня я не могу сказать то же самое, но это не первый случай, когда турнир начинается таким образом. Не раз случалось, что мне становилось лучше уже по ходу соревнований.



Конечно, это влияет на количество энергии и конкурентоспособность на корте. Твоя бдительность, внимание, выносливость — все эти игровые аспекты ухудшаются. Очевидно, что тяжело показывать идеальный теннис, но в таких обстоятельствах ты просто должен принять это и сделать всё возможное для выздоровления», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

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