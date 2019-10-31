Радваньска назвала теннисистку, которая впечатляет её больше всего

Бывшая вторая ракетка мира представительница Польши Агнешка Радваньска, завершившая карьеру в 2018 году, назвала теннисистку, которая впечатляет её больше всего.
«Думаю, это Бьянка Андрееску. Она демонстрирует такой теннис, что кажется, будто она выступает в туре уже много лет. Хотя она только начала играть. Это впечатляет.
Меня поразило то, как она начала финал US Open с Сереной. Андрееску вообще её не боялась. Она не чувствовала никакого давления и играла на сто процентов. Это нелегко, но она показывала великолепный теннис. Думаю, в таком возрасте, на таком уровне она делает прекрасную работу", — приводит слова Радваньской ASAP Sports.
Радваньска за карьеру выиграла 20 турниров WTA в одиночном разряде. 19-летняя Андрееску в 2019 году победила на US Open, а также завоевала титулы в Индиан-Уэллсе и Торонто.
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