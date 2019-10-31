Тим: ближайшие 10 лет Медведев будет в топе

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился впечатлениями от прогресса россиянина Даниила Медведева в 2019 году.



«Я впечатлён формой Медведева, но мы, игроки, могли видеть, что рано или поздно это должно было произойти. Он отличный игрок, он очень уверен в себе и будет в топе в течение следующего десятилетия», — цитирует Тима Times of India.



В 2019 году Медведев стал победителем четырёх турниров категории АТР а также вышел в финал Открытого чемпионата США. В настоящее время 23-летний уроженец Москвы является четвёртой ракеткой мира.



Для Тима текущий сезон также стал лучшим в карьере. В активе 26-летнего австрийца четыре трофея и выход в финал «Ролан Гаррос».



Интересно, что и Доминик и Даниил в решающих матчах турниров «Большого шлема» проиграли испанцу Рафаэлю Надалю.



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