Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим: ближайшие 10 лет Медведев будет в топе

Тим: ближайшие 10 лет Медведев будет в топе
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился впечатлениями от прогресса россиянина Даниила Медведева в 2019 году.

«Я впечатлён формой Медведева, но мы, игроки, могли видеть, что рано или поздно это должно было произойти. Он отличный игрок, он очень уверен в себе и будет в топе в течение следующего десятилетия», — цитирует Тима Times of India.

В 2019 году Медведев стал победителем четырёх турниров категории АТР а также вышел в финал Открытого чемпионата США. В настоящее время 23-летний уроженец Москвы является четвёртой ракеткой мира.

Для Тима текущий сезон также стал лучшим в карьере. В активе 26-летнего австрийца четыре трофея и выход в финал «Ролан Гаррос».

Интересно, что и Доминик и Даниил в решающих матчах турниров «Большого шлема» проиграли испанцу Рафаэлю Надалю.

Тим: Федерер и Надаль были бы лучшими тренерами мира
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019