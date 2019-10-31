Тим: думаю, в 2020 году молодые игроки выиграют один или два ТБШ

Австриец Доминик Тим надеется на то, что молодые теннисисты сумеют прервать гегемонию Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера в туре.
«Если говорить о моём мнении, то я считаю, что в следующем сезоне что-то изменится. Да «Большая тройка» по-прежнему доминирует на мэйджорах, но 2020 год станет годом больших перемен.
Надеюсь, молодые игроки смогут выиграть один или два ТБШ в следующем году», — цитирует Тима Times of India.
В 2019 году все четыре мэйджора выиграли представители «Большой тройки». Открытый чемпионата Австралии и Уимблдон записал в свой актив Новак Джокович, а победителем «Ролан Гаррос» и US Open стал Рафаэль Надаль.
В активе остальных теннисистов лишь два финала — Тим сыграл в решающем матче Открытого чемпионата Франции, а россиянин Даниил Медведев проиграл в финале US Open.
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