Тим: думаю, в 2020 году молодые игроки выиграют один или два ТБШ

Австриец Доминик Тим надеется на то, что молодые теннисисты сумеют прервать гегемонию Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера в туре.

«Если говорить о моём мнении, то я считаю, что в следующем сезоне что-то изменится. Да «Большая тройка» по-прежнему доминирует на мэйджорах, но 2020 год станет годом больших перемен.



Надеюсь, молодые игроки смогут выиграть один или два ТБШ в следующем году», — цитирует Тима Times of India.



В 2019 году все четыре мэйджора выиграли представители «Большой тройки». Открытый чемпионата Австралии и Уимблдон записал в свой актив Новак Джокович, а победителем «Ролан Гаррос» и US Open стал Рафаэль Надаль.



В активе остальных теннисистов лишь два финала — Тим сыграл в решающем матче Открытого чемпионата Франции, а россиянин Даниил Медведев проиграл в финале US Open.