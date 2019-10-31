Хачанов и Рублёв пробились в четвертьфинал парного «Мастерса» в Париже

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв выиграли свой матч второго круга на парных соревнованиях категории АТР 1000 в Париже (Франция). В двух сетах они обыграли Маркуса Даниэля (Новая Зеландия) и Филиппа Освальда (Австрия) — 6:4, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. На счету победителей встречи три эйса и три реализованных брейк-пойнта из 11. Даниэль и Освальд отметились одной подачей навылет, одной двойной ошибкой и 100-процентной реализацией брейк-пойнтов — 1 из 1.
Следующими соперниками Хачанова и Рублёва станут победители матча Максимо Гонсалес (Аргентина)/Остин Крайчек (США) — Рохан Боппана (Индия)/Денис Шаповалов (Канада).
Напомним, оба российских теннисиста продолжают выступление в Париже лишь в парном разряде.
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