Барти стала победительницей Красной группы на Итоговом чемпионате

Австралийская теннисистка Эшли Барти, обыграв в третьем туре Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:4, 6:2, обеспечила себе первое место в Красной группе.

Первая ракетка мира завершила групповой этап с двумя победами. Два матча также может выиграть либо швейцарка Белинда Бенчич, либо голландка Кики Бертенс, которые сегодня, 31 октября, сыграют друг с другом. Однако Бенчич не сможет опередить Барти, так как в первом туре проиграла ей. Бертенс, заменившая на турнире японку Наоми Осаку, провела на матч меньше и из-за этого, даже в случае победы, не поднимется выше второй строчки.

Действующей чемпионкой является украинка Элина Свитолина, которая ранее обеспечила себе первое место в Пурпурной группе. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.