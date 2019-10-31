Андрееску снялась с Итогового чемпионата WTA

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску приняла решение сняться с Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай). Вчера, 30 октября, она из-за травмы колена отказалась от продолжения борьбы в матче с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, проиграв первый сет со счётом 3:6.

«Я сделала МРТ, чтобы проверить состояние колена после вчерашнего матча. К сожалению, результаты показали, что я должна сняться», — приводит слова Андрееску WTA Insider.

1 ноября Бьянка, не одержавшая на Итоговом чемпионате WTA ни одной победы, должна была сыграть с украинкой Элиной Свитолиной, которая обеспечила себе первое место в Пурпурной группе. Соперницей уроженки Одессы теперь будет запасная — американка Софья Кенин.

Андрееску снялась с матча с Плишковой на Итоговом чемпионате WTA