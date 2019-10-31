Бенчич на отказе Бертенс вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA
Голландская теннисистка Кики Бертенс снялась в ходе матча с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич в третьем туре Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) при счёте 5:7, 0:1. Официальной причиной отказа названо «вирусное заболевание». Соперницы провели на корте 58 минут.
Бенчич с двумя победами заняла второе место в Красной группе и в полуфинале сыграет с победительницей Пурпурной группы украинкой Элиной Свитолиной.
На первой позиции в Красной группе расположилась австралийка Эшли Барти. Её соперница по полуфиналу определится завтра, 1 ноября. Турнир завершится 3 ноября.
Свитолина является действующей чемпионкой WTA Finals. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
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