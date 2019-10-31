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Циципас одержал 100-ю победу на турнирах ATP, быстрее это делали лишь 2 игрока

Циципас одержал 100-ю победу на турнирах ATP, быстрее это делали лишь 2 игрока
Теннис / ATP 0

Стефанос Циципас сегодня, 31 октября, обыграл в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция) австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4. Для греческого теннисиста эта победа стала 100-й в официальный матчах ATP. Циципасу для этого потребовалось провести 161 игру.

Быстрее 100 побед в Туре смогли одержать лишь два теннисиста – испанец Рафаэль Надаль (137 матчей) и серб Новак Джокович (143).

Рейтинг теннисистов, выигравших 100 матчей:

1. Рафаэль Надаль (Испания) — 100 побед / 37 поражений
2. Новак Джокович (Сербия) – 100/43
3. Стефанос Циципас (Греция) – 100/60
4. Александр Зверев (Германия) — 100/61
5. Даниил Медведев (Россия) – 100/67
6. Доминик Тим (Австрия) – 100/68
7. Роджер Федерер (Швейцария) – 100/69
8. Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 100/78
9. Карен Хачанов (Россия) – 100/80.

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