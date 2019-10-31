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Джокович обыграл Эдмунда и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Джокович обыграл Эдмунда и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция) обыграл представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счётом 7:6 (9:7), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Новак за матч шесть раз подавал навылет и допустил одну двойную ошибку. При этом он реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Эдмунд отметился 4 эйсами и записал в пассив 2 двойные ошибки. Шансов взять подачу соперника у британца не было — 0 брейк-пойнтов.

Соперником Джоковича по 1/4 финала станет греческий теннисист Стефанос Циципас, который в третьем раунде одолел австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4.

Париж. 3-й круг
31 октября 2019, четверг. 17:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6  
6 7 		1  
         
Кайл Эдмунд
75
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд

В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.

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