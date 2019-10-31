Джокович обыграл Эдмунда и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция) обыграл представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счётом 7:6 (9:7), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.
Новак за матч шесть раз подавал навылет и допустил одну двойную ошибку. При этом он реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Эдмунд отметился 4 эйсами и записал в пассив 2 двойные ошибки. Шансов взять подачу соперника у британца не было — 0 брейк-пойнтов.
Соперником Джоковича по 1/4 финала станет греческий теннисист Стефанос Циципас, который в третьем раунде одолел австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4.
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В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.
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