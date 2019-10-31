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Барти рассказала, против кого ей больше всего нравится играть

Барти рассказала, против кого ей больше всего нравится играть
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, которая в матче Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай) обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:4, 6:2, после встречи назвала свою визави идеальной соперницей.

«Если честно, играть против Петры, наверное, одно из моих любимых занятий. Выиграю я или проиграю — это будет отличный матч. Он всегда пройдёт в правильном ключе. Мне просто нравится играть против Петры. Она действительно заставляет меня раскрывать свои лучшие стороны. Это испытание, которое я люблю. Вызов, заставляющий меня расцветать. Полагаю, что каждый раз, играя с Квитовой, становлюсь лучше. Из каждого матча я извлекаю уроки», — приводит слова Барти официальный сайт WTA.

Барти после победы над Квитовой обеспечила себе первое место в Красной группе Итогового турнира WTA. Второй стала представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

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