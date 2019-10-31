Хачанов назвал свои главные достижения и разочарования сезона

Россиянин Карен Хачанов, который не смог преодолеть 2-й круг «Мастерса» в Париже (Франция), уступив немцу Ян-Леннарду Штруффу — 6:7 (5:7), 6:3, 5:7, и квалифицироваться на Итоговый турнир ATP, рассказал о достижениях и разочарованиях сезона.
«Главные достижения? Первый четвертьфинал турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос». Думаю, ещё «Мастерс» в Монреале. Два года подряд я там играл в полуфинале. Эти результаты запомнились больше всего, так как были на крупных турнирах.
Разочарование? Если честно, здесь, в Париже. Первые два сета я играл один из лучших матчей. Но теннис иногда несправедливый вид спорта.
Вообще, год прошёл без каких-то блестящих результатов и матчей, но в целом у меня был солидный сезон», — сказал Хачанов в интервью Eurosport.
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