Джокович ответил, из-за чего ему обычно удаются концовки сезона

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, отвечая на вопрос, почему он обычно хорошо выступает в конце года, отметил, что ему больше подходят крытые корты.
«Я вырос в Белграде, где вы не можете 5–6 месяцев в году играть на открытых кортах, поэтому я чаще проводил время в залах и с юности привык к этим условиям. Мне с детства удобнее играть в помещении. Это вполне подходит моему стилю. К тому же я нахожу ту последнюю каплю энергии, которая необходима, чтобы закончить сезон наилучшим образом», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.
Напомним, Джокович в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция) обыграл представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счётом 7:6 (9:7), 6:1. Его соперником по 1/4 финала станет греческий теннисист Стефанос Циципас, который одолел австралийца Алекса де Минора — 6:3, 6:4.
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