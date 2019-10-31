Шаповалов обыграл Зверева на «Мастерсе» в Париже, Цонга победил Штруффа

На «Мастерсе» в Париже (Франция) завершились очередные матчи третьего круга. Канадец Денис Шаповалов в трёх сетах обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:2, 5:7, 6:2. А француз Жо-Вильфрид Цонга победил немца Ян-Леннарда Штруффа — 2:6, 6:4, 7:6 (8:6).
В 1/4 финала Шаповалов сыграет с победителем встречи Гаэль Монфис (Франция) — Раду Албот (Румыния). А Цонга встретится с сильнейшим в противостоянии Стэн Вавринка (Швейцария) — Рафаэль Надаль (Испания).
В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.
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