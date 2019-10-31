Джокович – после победы над Эдмундом: завтра моя игра будет ещё лучше

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал матч третьего круга на «Мастерсе» в Париже (Франция), в котором он обыграл представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счётом 7:6 (9:7), 6:1.
«Я чувствовал в себе силы сегодня – больше энергии, больше скорости. Думаю, мне не совсем удавалась игра на задней линии в первом сете, но подача шла. В итоге всё решилось на тай-брейке.
Второй сет был лучшим, что я провёл на турнире. Я выиграл матч, прекрасно действовал на приёме. Так что, конечно, у меня очень позитивные ощущения. Убеждён, что я двигаюсь в правильном направлении, завтра моя игра будет ещё лучше», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
Соперником Джоковича по 1/4 финала станет греческий теннисист Стефанос Циципас, который в третьем раунде одолел австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4.
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