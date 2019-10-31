Цонга впервые с 2016 года вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Жо-Вильфрид Цонга в третьем круге «Мастерса» в Париже обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа — 2:6, 6:4, 7:6 (8:6). В ходе встречи француз отыграл два матчбола и впервые с 2016 года смог выйти в четвертьфинал соревнований такого уровня.
«После первого сета у меня было не так уж много решений. Штруфф играл очень хорошо, рано пробивал по мячу. Я был немного растерян. Возможно, эта победа поможет мне достичь цели, которую я ставил в начале года, находясь на 300-й строчке в рейтинге", – отправиться на Australian Open в качестве сеяного игрока», – цитирует француза Tennis.Life в «твиттере».
Жо-Вильфрид эмоционально отреагировал на свою победу.
Видео этого момента доступно на странице Tennis TV в «твиттере».
В 1/4 финала француз сыграет с сильнейшим в противостоянии Стэн Вавринка (Швейцария) — Рафаэль Надаль (Испания).
- 31 октября 2019
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