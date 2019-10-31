Теннисисты на ощупь пытались определить жуткий предмет в честь Хэллоуина
Ведущие теннисисты мира приняли участие в забавном конкурсе, приуроченном к Хэллоуину. Пресс-служба ATP предложила им на ощупь определить, какой жуткий предмет был спрятан в коробке. В коробку помещали тематические предметы — имитацию глазных яблок, отрубленные кисти и прочие вещи.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis TV.
Участие в челлендже приняли Роджер Федерер, Энди Маррей, Новак Джокович, Александр Зверев и многие другие.
При этом теннисисты отнеслись к задаче довольно серьёзно. Так, Федерер даже признался, что у него вспотели руки. «Это даже хуже, чем бороться за брейк-поинт!» – вскрикнул швейцарский теннисист.
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- 31 октября 2019
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