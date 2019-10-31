Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Теннисисты на ощупь пытались определить жуткий предмет в честь Хэллоуина

Теннисисты на ощупь пытались определить жуткий предмет в честь Хэллоуина
Теннис / WTA 0

Ведущие теннисисты мира приняли участие в забавном конкурсе, приуроченном к Хэллоуину. Пресс-служба ATP предложила им на ощупь определить, какой жуткий предмет был спрятан в коробке. В коробку помещали тематические предметы — имитацию глазных яблок, отрубленные кисти и прочие вещи.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis TV.

Участие в челлендже приняли Роджер Федерер, Энди Маррей, Новак Джокович, Александр Зверев и многие другие.

При этом теннисисты отнеслись к задаче довольно серьёзно. Так, Федерер даже признался, что у него вспотели руки. «Это даже хуже, чем бороться за брейк-поинт!» – вскрикнул швейцарский теннисист.

Игроки ЦСКА нарядились в «страшные» костюмы ради хэллоуин-вечеринки
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019