Теннисисты на ощупь пытались определить жуткий предмет в честь Хэллоуина

Ведущие теннисисты мира приняли участие в забавном конкурсе, приуроченном к Хэллоуину. Пресс-служба ATP предложила им на ощупь определить, какой жуткий предмет был спрятан в коробке. В коробку помещали тематические предметы — имитацию глазных яблок, отрубленные кисти и прочие вещи.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis TV.

Участие в челлендже приняли Роджер Федерер, Энди Маррей, Новак Джокович, Александр Зверев и многие другие.

При этом теннисисты отнеслись к задаче довольно серьёзно. Так, Федерер даже признался, что у него вспотели руки. «Это даже хуже, чем бороться за брейк-поинт!» – вскрикнул швейцарский теннисист.