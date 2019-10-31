Шаповалов: Южный помог не только с игрой на корте, но и разобраться в мозгах

Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал о сотрудничестве с экс-восьмой ракеткой мира из России Михаилом Южным. По словам игрока, тренер помог ему не только наладить игру на корте, но и решить психологические проблемы.



«Мы будем работать с Михаилом Южным. Он мне очень помог. Особенно в последние пару недель. Он помог мне не только с игрой на корте, но и разобраться в мозгах, как играть с соперниками. Спасибо ему большое», — сказал Шаповалов в интервью Eurosport.

На «Мастерсе» в Париже (Франция) Шаповалов в третьем круге обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:2, 5:7, 6:2. Теперь в 1/4 финала канадец сыграет с победителем встречи Гаэль Монфис (Франция) — Раду Албот (Румыния).