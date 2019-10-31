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Дж. Маррей: не вижу причин, почему Энди не сможет добиться успеха в 2020 году

Дж. Маррей: не вижу причин, почему Энди не сможет добиться успеха в 2020 году
Теннис / ATP 0

Джейми Маррей, брат британского теннисиста Энди Маррея, считает, что у бывшей первой ракетки мира всё сложится удачно в 2020 году. В октябре Энди Маррей выиграл первый титул с 2017 года. Он стал победителем турнира в Антверпене (Бельгия). В последние годы Маррея мучили травмы, из-за них он был вынужден заменить сустав на бедре. Были серьёзные опасения, что Энди не сможет продолжить карьеру.

«Я видел, что он здорово бил по мячу, у него улучшилось движение в последние недели. Это очень заметно. Я думаю, что его ждёт светлое будущее, если он продолжит в том же ритме и игровом стиле. Не вижу причин, по которым он не мог бы удачно выступать в следующем году. Чем больше он будет играть, тем будет становиться лучше», — цитирует Джейми Маррея Daily Mail.

Маррей выиграл первый турнир с 2017 года, одержав волевую победу над Вавринкой
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