Монфис — в одной победе от попадания на Итоговый чемпионат ATP

Два теннисиста сохраняют шансы на попадание на Итоговый чемпионат АТР в Лондоне, который пройдёт с 10 по 17 ноября. Это итальянец Маттео Берреттини и француз Гаэль Монфис.
Берреттини опережает конкурента в текущем рейтинге, но он уже вылетел с «Мастерса» в Париже. Монфис вышел в четвертьфинал и сегодня, 1 ноября, сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. В случае победы Гаэль обойдёт Маттео и квалифицируется на Итоговый чемпионат ATP.
Ранее стали известны семь из восьми участников соревнований в Лондоне: испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, представитель Греции Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.
Действующим чемпионом ATP Finals является Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша немец оказался сильнее Джоковича со счётом 6:4, 6:3.
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