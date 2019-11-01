Монфис — в одной победе от попадания на Итоговый чемпионат ATP

Два теннисиста сохраняют шансы на попадание на Итоговый чемпионат АТР в Лондоне, который пройдёт с 10 по 17 ноября. Это итальянец Маттео Берреттини и француз Гаэль Монфис.



Берреттини опережает конкурента в текущем рейтинге, но он уже вылетел с «Мастерса» в Париже. Монфис вышел в четвертьфинал и сегодня, 1 ноября, сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. В случае победы Гаэль обойдёт Маттео и квалифицируется на Итоговый чемпионат ATP.



Ранее стали известны семь из восьми участников соревнований в Лондоне: испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, представитель Греции Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.



Действующим чемпионом ATP Finals является Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша немец оказался сильнее Джоковича со счётом 6:4, 6:3.

Монфис обыграл Албота на «Мастерсе» в Париже