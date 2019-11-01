Надаль прокомментировал победу над Вавринкой на «Мастерсе» в Париже

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от победы над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой в третьем круге «Мастерса» в Париже (Франция) со счётом 6:4, 6:4.

«Моя подача и удар с лёта работали отлично. Пару раз я выходил к сетке после подачи и играл с лёта. Я был сосредоточен и старался на протяжении всего матча удерживать подачу. Думаю, у меня всё получилось.

На приёме мне пришлось непросто. Я принимал не так хорошо, как в предыдущие дни. Но правда в том, что у Стэна отличная подача, её нелегко читать. Если честно, это важная победа для меня в противостоянии с непростым соперником", — приводит слова Надаля официальный сайт тура.

В четвертьфинале соперником Надаля будет француз Жо-Вильфрид Цонга.