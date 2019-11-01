Джокович, Надаль и Циципас в один день одержали 50-ю победу в сезоне

Вчера, 31 октября, сразу три теннисиста одержали свою 50-ю победу в текущем в сезоне. Это серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и грек Стефанос Циципас, сообщает официальный сайт тура. В третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) Джокович обыграл британца Кайла Эдмунда — 7:6 (9:7), 6:1, Надаль победил швейцарца Стэна Вавринку — 6:4, 6:4, а Циципас оказался сильнее австралийца Алекса де Минора — 6:3, 6:4.

51 победу в 2019 году одержал швейцарец Роджер Федерер, не выступающий в Париже. Лидером сезона по количеству побед является россиянин Даниил Медведев — 59. Уроженец Москвы во втором круге соревнований в столице Франции проиграл хозяину кортов Жереми Шарди со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

В четвертьфинале Джокович сыграет с Циципасом, а Надаль — с французом Жо-Вильфридом Цонгой.