Джокович, Надаль и Циципас в один день одержали 50-ю победу в сезоне

Вчера, 31 октября, сразу три теннисиста одержали свою 50-ю победу в текущем в сезоне. Это серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и грек Стефанос Циципас, сообщает официальный сайт тура. В третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) Джокович обыграл британца Кайла Эдмунда — 7:6 (9:7), 6:1, Надаль победил швейцарца Стэна Вавринку — 6:4, 6:4, а Циципас оказался сильнее австралийца Алекса де Минора — 6:3, 6:4.
51 победу в 2019 году одержал швейцарец Роджер Федерер, не выступающий в Париже. Лидером сезона по количеству побед является россиянин Даниил Медведев — 59. Уроженец Москвы во втором круге соревнований в столице Франции проиграл хозяину кортов Жереми Шарди со счётом 6:4, 2:6, 4:6.
В четвертьфинале Джокович сыграет с Циципасом, а Надаль — с французом Жо-Вильфридом Цонгой.
- 1 ноября 2019
-
10:22
-
10:04
-
09:22
-
09:00
-
08:51
-
08:33
-
08:26
-
05:03
-
00:12
- 31 октября 2019
-
23:47
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:39
-
22:39
-
22:03
-
21:39
-
20:56
-
20:24
-
19:52
-
18:54
-
18:47
-
17:54
-
17:50
-
16:35
-
16:04
-
15:22
-
15:10
-
14:36
-
14:16
-
14:04
-
13:04
-
12:46
-
11:59
-
11:20