Ракетку Серены Уильямс выставят на аукцион за € 7 тыс.

Ракетку американской теннисистки Серены Уильямс выставят на аукцион, сообщает Tennis World USA. Стартовая цена лота составит $ 8 тыс. (более € 7 тыс.).

На продажу выставят ракетку, которую Серена Уильямс использовала в первом раунде Уимблдона 2005 года.

Тогда американке удалось одержать победу над соотечественницей Анжелой Хейнс со счётом 6:7, 6:4, 6:2.

На Уимблдоне-2005 Серена Уильямс добралась до третьего круга. Победительницей турнира стала старшая сестра Серены Уильямс – Винус.

Серена Уильямс является девятой ракеткой мира. В своём последнем турнире, который состоялся на US Open — 2019, Серена пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7.