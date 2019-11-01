Ракетку Серены Уильямс выставят на аукцион за € 7 тыс.
Ракетку американской теннисистки Серены Уильямс выставят на аукцион, сообщает Tennis World USA. Стартовая цена лота составит $ 8 тыс. (более € 7 тыс.).
На продажу выставят ракетку, которую Серена Уильямс использовала в первом раунде Уимблдона 2005 года.
Тогда американке удалось одержать победу над соотечественницей Анжелой Хейнс со счётом 6:7, 6:4, 6:2.
На Уимблдоне-2005 Серена Уильямс добралась до третьего круга. Победительницей турнира стала старшая сестра Серены Уильямс – Винус.
Серена Уильямс является девятой ракеткой мира. В своём последнем турнире, который состоялся на US Open — 2019, Серена пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7.
- 1 ноября 2019
-
10:22
-
10:04
-
09:22
-
09:00
-
08:51
-
08:33
-
08:26
-
05:03
-
00:12
- 31 октября 2019
-
23:47
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:39
-
22:39
-
22:03
-
21:39
-
20:56
-
20:24
-
19:52
-
18:54
-
18:47
-
17:54
-
17:50
-
16:35
-
16:04
-
15:22
-
15:10
-
14:36
-
14:16
-
14:04
-
13:04
-
12:46
-
11:59
-
11:20
Партнерский контент