Джокович повторил достижение Лендла
Сербский теннисист Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль вчера, 31 октября, одержали 50-ю победу в текущем сезоне. В третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) Джокович обыграл британца Кайла Эдмунда — 7:6 (9:7), 6:1, а Надаль победил швейцарца Стэна Вавринку — 6:4, 6:4.
Для уроженца Белграда это 12-й сезон, в котором он выиграл не менее 50 матчей. По этому показателю он сравнялся с восьмикратным победителем турниров «Большого шлема» Иваном Лендлом.
Лидером по количеству сезонов с 50 и больше победами является швейцарец Роджер Федерер (16), на втором месте — американец Джимми Коннорс (14). Джокович и Лендл делят третью позицию. Надаль (11) — четвёртый, сообщает официальный сайт тура.
Джокович, Надаль и Циципас в один день одержали 50-ю победу в сезоне
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