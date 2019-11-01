Бертенс: я говорила себе: да ты уже мёртвая

Голландская теннисистка Кики Бертенс оценила выступление в сезоне. Вчера, 31 октября, уроженка Ватерингена снялась в ходе матча с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич в третьем туре Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) при счёте 5:7, 0:1.

«Я отдала абсолютно всё в этом году и на этой неделе. Горжусь этим. Пять недель назад я говорила себе: „Да ты уже мёртвая“. Но каждый день я повторяла: „Хорошо, нужно постараться ещё один раз“. Я знаю, что отдала всё», — приводит слова Бертенс WTA Insider.

По словам Кики, в день матча она проснулась с сильной болью в животе. Официальной причиной отказа была названа «вирусная инфекция». Бенчич с двумя победами заняла второе место в Красной группе и в полуфинале сыграет с победительницей Пурпурной группы украинкой Элиной Свитолиной.

В 2019 году Бертенс выиграла турниры в Санкт-Петербурге и Мадриде.