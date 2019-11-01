10-я ракетка мира рассказала о трудностях в подготовке к свадьбе

10-я ракетка мира голландская теннисистка Кики Бертенс призналась, что напряжённая концовка сезона сказалась на её подготовке к свадьбе. О помолвке она сообщила ещё в ноябре прошлого года. Вчера, 31 октября, уроженка Ватерингена снялась в ходе матча с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич в третьем туре Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) при счёте 5:7, 0:1.
«Да, это нелегко, учитывая, что мне нужно примерить платье и всё такое. Но мне обещали, что всё будет отлично. Если для этого потребуется работать днём и ночью, так и будет. Дома у меня прекрасные планировщики. Моя семья много сделала. Думаю, всё будет хорошо. Мы просто с нетерпением ждём этого чудесного дня с семьёй и друзьями», — приводит слова Бертенс WTA Insider.
На Итоговом чемпионате Кики заменила японку Наоми Осаку.
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