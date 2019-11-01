Видео: Джокович неожиданно заговорил по-русски
Первая ракетка мира серб Новак Джокович после победы в третьем круге на «Мастерсе» в Париже над британцем Кайлом Эдмундом со счётом 7:6 (9:7) дал короткое интервью на русском языке.
«Понимаю ли я по-русски? Да. Вы говорите – я понимаю. Чуть-чуть (улыбается).
Когда говорят медленно, я понимаю лучше. Я мог говорить… чаще? Мы тоже говорим «чаще»!" — заявил уроженец Белграда.
Напомним, ранее Джокович одержал 50-ю победу в текущем сезоне. Для Новака это 12-й сезон, в котором он выиграл не менее 50 матчей. По этому показателю серб сравнялся с восьмикратным победителем турниров «Большого шлема» Иваном Лендлом.
За выход в полуфинал «Мастерса» в Париже Джокович поспорит с представителем Греции Стефаносом Циципасом.
Видео доступно на «Чемпионате».
Джокович повторил достижение Лендла
- 1 ноября 2019
-
11:45
-
11:06
-
10:52
-
10:49
-
10:22
-
10:04
-
09:22
-
09:00
-
08:51
-
08:33
-
08:26
-
05:03
-
00:12
- 31 октября 2019
-
23:47
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:39
-
22:39
-
22:03
-
21:39
-
20:56
-
20:24
-
19:52
-
18:54
-
18:47
-
17:54
-
17:50
-
16:35
-
16:04
-
15:22
-
15:10
-
14:36
-
14:16
-
14:04
Партнерский контент