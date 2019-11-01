Видео: Джокович неожиданно заговорил по-русски

Первая ракетка мира серб Новак Джокович после победы в третьем круге на «Мастерсе» в Париже над британцем Кайлом Эдмундом со счётом 7:6 (9:7) дал короткое интервью на русском языке.

«Понимаю ли я по-русски? Да. Вы говорите – я понимаю. Чуть-чуть (улыбается).

Когда говорят медленно, я понимаю лучше. Я мог говорить… чаще? Мы тоже говорим «чаще»!" — заявил уроженец Белграда.

Напомним, ранее Джокович одержал 50-ю победу в текущем сезоне. Для Новака это 12-й сезон, в котором он выиграл не менее 50 матчей. По этому показателю серб сравнялся с восьмикратным победителем турниров «Большого шлема» Иваном Лендлом.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Париже Джокович поспорит с представителем Греции Стефаносом Циципасом.

Видео доступно на «Чемпионате».