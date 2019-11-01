10-я ракетка мира рассталась с тренером
Голландский тренер Рамон Слюйтер объявил о прекращении сотрудничества с соотечественницей Кики Бертенс, занимающей 10-ю строчку в рейтинге WTA. Они работали вместе с 2015 года.
«Бывает время, когда нужно прийти и когда стоит уйти. Мы с Кики Бертенс прекращаем сотрудничество», — написал Слюйтер в своём «твиттере».
Вчера, 31 октября, уроженка Ватерингена снялась в ходе матча с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич в третьем туре Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) при счёте 5:7, 0:1. На Итоговом чемпионате Кики заменила японку Наоми Осаку.
В 2019 году Бертенс выиграла турниры в Санкт-Петербурге и Мадриде. Всего за карьеру 27-летняя теннисистка завоевала 9 титулов в одиночном разряде.
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