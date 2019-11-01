Трёхкратная чемпионка ТБШ объяснила провал Медведева на «Мастерсе» в Париже
Известная в прошлом американская теннисистка Трэйси Остин, победившая на US Open в одиночном разряде в 1979 и 1981 годах, а также на Уимблдоне в смешанном разряде в 1980-м, прокомментировала неожиданное поражение россиянина Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) от хозяина кортов Жереми Шарди со счётом 6:4, 2:6, 4:6.
«На нём начинает сказываться усталость, потому что он выиграл так много матчей. Медведев был близок к 60-й победе в сезоне, это просто невероятно. Он мог одержать 46-ю или 47-ю победу на харде. Даниил проводит феноменальный год, но усталость уже начинает наваливаться на него», — приводит слова Остин Tennis World USA.
В 2019 году Медведев выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае.
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