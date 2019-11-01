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Бывшая пятая ракетка мира — о Медведеве: я много лет ждал такого злодея

Бывшая пятая ракетка мира — о Медведеве: я много л
Бывшая пятая ракетка мира — о Медведеве: я много лет ждал такого злодея
Теннис / ATP 0

Бывшая пятая ракетка мира американец Джимми Ариас рассказал об отношении к россиянину Даниилу Медведеву, который совершил прорыв в нынешнем сезоне. Уроженец Москвы, занимающий четвёртую строчку в рейтинге ATP, неожиданно проиграл французу Жереми Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

«Я недоволен некоторыми действиями Медведева в этом матче. Начиная с челленджа на матчболе, где всё было понятно. Он таким образом лишил нас радостных эмоций. Я уже много лет ждал такого злодея. Хотел, чтобы в туре был кто-то с эпохи Макинроев и Коннорса.

На US Open Медведев был именно таким парнем, но затем он перестал им быть. Зрители оценили усилия, которые он прикладывал, и в финале с Надалем уже болели за Даниила», — приводит слова Ариаса Tennis World USA.

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