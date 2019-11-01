Соболенко и Мертенс проиграли действующим победительницам Итогового чемпионата

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Бельгии Элисе Мертенс в матче заключительного тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) в парном разряде проиграли действующим чемпионкам француженке Кристине Младенович и венгерке Тиме Бабош со счётом 6:4, 2:6, [5:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Арина и Элисе ни разу не подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

Соболенко и Мертенс потерпели второе поражение на групповом этапе. Младенович и Бабош одержали третью победу и вышли в полуфинал с первого места в группе.

Групповой этап завершится матчем Анна-Лена Грёнефельд (Германия)/Деми Схурс (Нидерланды) — Чань Латиша (Китайский Тайбэй)/Чань Хаочин (Китайский Тайбэй).