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Соболенко и Мертенс проиграли действующим победительницам Итогового чемпионата

Соболенко и Мертенс проиграли действующим победительницам Итогового чемпионата
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Бельгии Элисе Мертенс в матче заключительного тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) в парном разряде проиграли действующим чемпионкам француженке Кристине Младенович и венгерке Тиме Бабош со счётом 6:4, 2:6, [5:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Арина и Элисе ни разу не подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

Соболенко и Мертенс потерпели второе поражение на групповом этапе. Младенович и Бабош одержали третью победу и вышли в полуфинал с первого места в группе.

Групповой этап завершится матчем Анна-Лена Грёнефельд (Германия)/Деми Схурс (Нидерланды) — Чань Латиша (Китайский Тайбэй)/Чань Хаочин (Китайский Тайбэй).

Шэньчжэнь — парный разряд. Красная группа
01 ноября 2019, пятница. 11:00 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
Э. Мертенс А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 0 5
4 		6 1 10
         
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
К. Младенович Т. Бабош
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