Барти: избегаю Стосур, как чумы
Австралийская теннисистка Эшли Барти ответила на вопрос, удалось ли ей пообщаться с соотечественницей Самантой Стосур на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай). Первая ракетка мира Барти вышла в полуфинал Итогового чемпионата в одиночном разряде, Стосур — в парном.
«Нет, я избегаю её, как чумы (смеётся). Конечно, я видела её. Я вижу её каждый день. Видела концовку их последнего матча. Это невероятный успех для Сэм. Я так рада, что она смогла попасть сюда. Даже с точки зрения Кубка Федерации здорово, что мы обе выступаем здесь. Нет подготовки лучше, чем матчи. Я очень рада, что она вышла в полуфинал», — приводит слова Барти ASAP Sports.
Саманта Стосур выступает в дуэте с китаянкой Чжан Шуай.
Китайская теннисистка неожиданно для себя заговорила по-английски
Барти рассказала, против кого ей больше всего нравится играть
- 1 ноября 2019
-
13:08
-
12:32
-
12:09
-
11:45
-
11:06
-
10:52
-
10:49
-
10:22
-
10:04
-
09:22
-
09:00
-
08:51
-
08:33
-
08:26
-
05:03
-
00:12
- 31 октября 2019
-
23:47
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:39
-
22:39
-
22:03
-
21:39
-
20:56
-
20:24
-
19:52
-
18:54
-
18:47
-
17:54
-
17:50
-
16:35
-
16:04
-
15:22
-
15:10
Партнерский контент