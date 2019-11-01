Барти: избегаю Стосур, как чумы

Австралийская теннисистка Эшли Барти ответила на вопрос, удалось ли ей пообщаться с соотечественницей Самантой Стосур на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай). Первая ракетка мира Барти вышла в полуфинал Итогового чемпионата в одиночном разряде, Стосур — в парном.

«Нет, я избегаю её, как чумы (смеётся). Конечно, я видела её. Я вижу её каждый день. Видела концовку их последнего матча. Это невероятный успех для Сэм. Я так рада, что она смогла попасть сюда. Даже с точки зрения Кубка Федерации здорово, что мы обе выступаем здесь. Нет подготовки лучше, чем матчи. Я очень рада, что она вышла в полуфинал», — приводит слова Барти ASAP Sports.

Саманта Стосур выступает в дуэте с китаянкой Чжан Шуай.

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