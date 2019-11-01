Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас: я нравлюсь Джоковичу

Циципас: я нравлюсь Джоковичу
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об отношении к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

«Я нравлюсь Джоковичу. Он очень приятный человек, в теннисе его любят. Он открыт ко всему новому. У нас были глубокие беседы с ним. Новак не скучный, а очень интересный человек», — приводит слова Циципаса Daily Express.

Сегодня, 1 ноября, Стефанос сыграет с Новаком в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция). Вчера оба теннисиста одержали свои 50-е победы в нынешнем сезоне. Джокович обыграл британца Кайла Эдмунда — 7:6 (9:7), 6:1, а Циципас оказался сильнее австралийца Алекса де Минора — 6:3, 6:4. Турнир завершится 3 ноября.

В 2019 году Циципас выиграл турниры в Марселе и Эшториле.

Джокович, Надаль и Циципас в один день одержали 50-ю победу в сезоне
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019