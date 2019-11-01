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Свитолина без поражений завершила групповой этап Итогового чемпионата WTA

Свитолина без поражений завершила групповой этап Итогового чемпионата WTA
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче третьего тура Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) обыграла представительницу США Софью Кенин со счётом 7:5, 7:6 (12:10). Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Уроженка Одессы 11 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Кенин, заменившей на турнире канадку Бьянку Андрееску, 2 эйса, 10 двойных ошибок и 3 брейка. Элина победила с шестого матчбола.

Свитолина одержала три победы в Пурпурной группе и вышла в полуфинал, где сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич. Групповой этап завершится матчем Каролина Плишкова (Чехия) — Симона Халеп (Румыния). Победительница этой встречи также выйдет в полуфинал.

Элина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

Шэньчжэнь. Пурпурная группа
01 ноября 2019, пятница. 13:30 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 10  
7 		7 12  
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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