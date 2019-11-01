Свитолина без поражений завершила групповой этап Итогового чемпионата WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче третьего тура Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) обыграла представительницу США Софью Кенин со счётом 7:5, 7:6 (12:10). Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.



Уроженка Одессы 11 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Кенин, заменившей на турнире канадку Бьянку Андрееску, 2 эйса, 10 двойных ошибок и 3 брейка. Элина победила с шестого матчбола.



Свитолина одержала три победы в Пурпурной группе и вышла в полуфинал, где сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич. Групповой этап завершится матчем Каролина Плишкова (Чехия) — Симона Халеп (Румыния). Победительница этой встречи также выйдет в полуфинал.



Элина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.