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Циципас: Надаль говорил несправедливые вещи обо мне

Циципас: Надаль говорил несправедливые вещи обо мне
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал слова испанца Рафаэля Надаля по поводу их встречи на турнире в Мадриде. Грек одержал победу в той встрече, но Надаль был крайне раздражён попытками соперника затянуть игру и его частыми обращениями к судье. На пресс-конференции испанец сказал, что «не хотел бы встречаться с Циципасом без судей».

«Меня поразило то, что Надаль говорил несправедливые вещи обо мне. В нашем матче я не делал того, о чём он говорил», — приводит слова Циципаса Daily Express.

Стефанос также оценил выступление в сезоне.

«Это было великолепно. Я ставил перед собой цель войти в топ-10, но добился её очень быстро. Однако остаться на вершине сложнее, чем добраться до неё. Теперь моя цель — продолжать прогрессировать. Для этого я тренируюсь каждый день», — сказал Циципас.

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