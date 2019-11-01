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Свитолина — 1-я за 6 лет теннисистка, не проигравшая ни сета в группе WTA Finals

Свитолина — 1-я за 6 лет теннисистка, не проигравшая ни сета в группе WTA Finals
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила во всех трёх матчах группового этапа Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай), не проиграв ни одного сета. Она стала первой с 2013 года теннисисткой, которой покорилось это достижение. 6 лет назад ни одной партии на групповой стадии не проиграла американка Серена Уильямс.

Свитолина выиграла свой девятый матч подряд на Итоговых чемпионатах. За выход в финал действующая чемпионка поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич. Во втором полуфинале сыграют первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и победительница матча Каролина Плишкова (Чехия) — Симона Халеп (Румыния).

Итоговый чемпионат WTA завершится 3 ноября. Призовой фонд WTA Finals 2019 года является рекордным в истории турнира — $ 14 млн.

Свитолина на Итоговом чемпионате WTA выиграла девятый матч подряд
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