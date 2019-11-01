Свитолина: моя бабушка очень грустила бы, проиграй я этот матч Кенин

Украинка Элина Свитолина поделилась эмоциями от своей третей победы на групповом этапе Итогового турнира WTA. В двух партиях она обыграла американку Софью Кенин — 7:5, 7:6 (12:10). В турнирном плане этот матч для украинки уже ничего не решал.



«Каждый раз, выходя на корт, я должна выиграть. Таким образом меня воспитывали родители — борись за каждую возможность, отдавайся на сто процентов ради успеха. Думаю, в первую очередь именно они разозлились бы, отдай я Софье этот матч. Грустила бы и моя бабушка по этому поводу.



Тай-брейк? Да, было драматично. Впрочем, для меня это не в новинку — в матче с Плишковой была аналогичная ситуация, поэтому я знала, что нужно лишь оставаться сильной и продолжать бороться», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.



Соперником Элины по полуфинальному матчу станет швейцарка Белинда Бенчич. Напомним, Свитолина является действующей чемпионкой WTA Finals.

Свитолина — 1-я за 6 лет теннисистка, не проигравшая ни сета в группе WTA Finals