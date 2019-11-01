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Плишкова обыграла Халеп и стала последней полуфиналисткой Итогового турнира WTA

Плишкова обыграла Халеп и стала последней полуфиналисткой Итогового турнира WTA
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала важнейшую победу в матче группового этапа WTA Finals. В трёх сетах она оказалась сильнее румынки Симоны Халеп — 6:0, 2:6, 6:3. В матче разыгрывалась путёвка в полуфинал престижных соревнований.

Матч продлился 1 час 45 минут. На счету Плишковой 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Халеп отметилась 1 эйсом, 6 двойными ошибками и 5 брейками.

Соперницей Плишковой в борьбе за выход в финал соревнований станет первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. Во втором полуфинальном матче сыграют Элина Свитолина с Украины и Белинда Бенчич, представляющая Швейцарию.

Действующей чемпионкой WTA Finals является Элина Свитолина. В прошлогоднем финале она обыграла Слоан Стивенс из США.

Шэньчжэнь. Пурпурная группа
01 ноября 2019, пятница. 16:00 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
0 		6 4
         
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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