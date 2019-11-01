Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович за час разгромил Циципаса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

Джокович за час разгромил Циципаса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович одержал убедительную победу в четвертьфинальном матче соревнований категории АТР 1000 в Париже (Франция). В двух партиях он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:1, 6:2. Таким образом, лидер рейтинга АТР сравнял счёт в личных противостояниях с Циципасом — 2-2.

Продолжительность матча составила 59 минут. В активе Джоковича 5 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Циципас отметился 3 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу первой ракетки мира.

За выход в следующий раунд Джокович поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Напомним, действующим чемпионом соревнований в Париже является россиянин Карен Хачанов. Джокович в прошлогоднем розыгрыше добрался до финала.

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2019, пятница. 17:50 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019