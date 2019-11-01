Джокович за час разгромил Циципаса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович одержал убедительную победу в четвертьфинальном матче соревнований категории АТР 1000 в Париже (Франция). В двух партиях он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:1, 6:2. Таким образом, лидер рейтинга АТР сравнял счёт в личных противостояниях с Циципасом — 2-2.



Продолжительность матча составила 59 минут. В активе Джоковича 5 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Циципас отметился 3 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу первой ракетки мира.



За выход в следующий раунд Джокович поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым.



Напомним, действующим чемпионом соревнований в Париже является россиянин Карен Хачанов. Джокович в прошлогоднем розыгрыше добрался до финала.