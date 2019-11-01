Надаль прокомментировал тот факт, что никогда не выигрывал Итоговый турнир ATP

Испанец Рафаэль Надаль не думает о выступлении на Итоговом турнире АТР — сейчас он сконцентрирован лишь на успешном выступлении в Париже.



«Я сейчас играю в Париже, а не Лондоне. Не думаю, что необходимо сыграть здесь хорошо, чтобы потом преуспеть на Итоговом. Здесь нужно сыграть хорошо по той причине, что это «Мастерс» и один из важнейших турниров в году.



Лондон? Туда я отправлюсь через полторы недели, а пока я не думаю про ATP Finals. Да, я никогда не побеждал на этом турнире, но невозможно ведь выигрывать всегда и везде, не так ли?



Как бы то ни было, я всегда старался выступая на Итоговом. Пару раз у меня даже были шансы. Надеюсь, и в этот раз мне предоставится возможность победить», — цитирует Надаля Tennis World USA.

