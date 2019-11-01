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Тим рассказал, как его изменили успех и слава

Тим рассказал, как его изменили успех и слава
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим считает, что должен оставаться собой, невзирая на успехи в теннисной карьере.

«Чувствую себя так же, как ощущал и десять лет назад. Я не стал другим человеком из-за спортивных успехов. Да, я не чувствую себя звездой — такие вещи говорят обо мне чужие люди.

Меня поддерживают члены семьи, друзья, однако нужно остаться собой. Ты должен быть аутентичными — это то, что людям нравится. Я всего лишь Доминик Тим.

Чувствую лишь одну привилегию — я играю в теннис. Многие не могут понять, что это такое. В плане эмоций это похоже на американские горки. Да, эмоциональные американские горки», — цитирует Тима Tennis World USA.

2019 год стал самым успешным в карьере австрийца. В его активе пять завоёванных титулов и выход в финал Открытого чемпионата Франции.

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